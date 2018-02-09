«Отрицающие все» киргизы получили сроки за призывы к молитве

В Ошской области Киргизии 24 человека получили по два года условно за незаконные призывы к совершению молитвы. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель регионального управления МВД республики Жениш Аширбаев.

Осужденные принадлежат к запрещенной в Киргизии религиозной организации «Йакын инкар», их задержали в конце 2017 года. Призывать к молитвам движению запретил муфтият Киргизии, пояснил Аширбаев.

Он добавил, что «Йакын инкар» не признает установленные муфтиятом правила, а также законы Киргизии и призывает других им не подчиняться.

О распространении в Киргизии движения «Йакын инкар» сообщалось в начале 2016 года. Тогда его последователей задерживали за молитвы без необходимых разрешений и привлекали к административной ответственности.

В июле 2017-го движение признали экстремистским и запретили. Название течения в переводе означает «отрицание всего, кроме Бога». Члены организации носят традиционную арабскую одежду и отказываются от современных технических средств.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!