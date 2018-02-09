Россиянин поссорился с начальством, поджег офис и угорел

Житель города Иваново едва не погиб при попытке сжечь свое рабочее место. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как пояснили в полиции, утром поджигатель пришел на работу пьяным и поссорился с начальством. После этого мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с канистрой легковоспламеняющейся жидкости. На глазах у других сотрудников он разлил ее по офису и поджег.

«В результате произошедшего помещение офиса было повреждено огнем, а мужчина, подозреваемый в поджоге, доставлен с ожогами различной степени в лечебное учреждение», — рассказал руководитель пресс-службы Владислав Радостин.

В Красноярске задержанный за хулиганство пьяный мужчина поджег отделение полиции. В этот момент в помещении находились девять сотрудников, никто из них не пострадал. В отношении 42-летнего красноярца было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.

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