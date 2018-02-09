В Российском ядерном центре рассказали о майнинге на суперкомпьютере

Два инженера Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в городе Сарове Нижегородской области, задержаны за майнинг криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе института отметили, что попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для майнинга, действительно была (ранее об этом сообщил портал SecurityLab).

«Горе-майнеры задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело», — рассказал представитель института.

Оба мужчины находятся под подпиской о невыезде.

РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов. Суперкомпьютер в центре ввели в эксплуатацию в 2011 году. Его мощность составляет 1 петафлопс. До 2020 года ее планируют увеличить до 1 эксафлопса. В настоящее время это один из двух самых мощных в России суперкомпьютеров. Второй петафлопсовый — в Снежинске.

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