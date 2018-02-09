Кремль прокомментировал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 9 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права», — заверил Песков.

На его взгляд, в настоящее время самое главное — поддержать атлетов: и тех, кто отправился на Олимпиаду, и тех, кого до Игр не допустили.

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Кроме того, в Кремле не сомневаются в возможности проведения альтернативных соревнований для не участвующих в Олимпиаде российских спортсменов. «Президент [России Владимир Путин] также в своем поручении говорил о материальном премировании на уровне олимпийцев. Сейчас это прорабатывается», — сказал Песков журналистам. Вопрос о финансировании альтернативных турниров пресс-секретарь президента адресовал правительству.

Представитель Кремля также отметил, что пока о реформировании спортивной отрасли говорить рано. «Сейчас не время», — считает он.

Ранее 9 февраля CAS отказался считать отстранение 45 российских спортсменов и двух тренеров Международным олимпийским комитетом (МОК) санкцией, назвав его «правомерным решением». Таким образом, десятки отечественных атлетов лишились последних шансов поехать в Южную Корею.

В конце января президент России на заседании с членами правительства напомнил об организации альтернативного соревнования для тех спортсменов, которые не попали на Олимпийские игры-2018. Также он пояснил, что премировать таких атлетов необходимо аналогично олимпийцам.

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