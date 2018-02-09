Парень из мема про ботаников поучаствовал в запуске Falcon Heavy

В сети обнаружили, что один из молодых людей из мема «вечеринка ботаников» является сотрудником SpaceX и принимал участие в запуске Falcon Heavy. Об этом пишет Business Insider.

Оригинальный снимок с четырьмя старшеклассниками за столом был сделан во время олимпиады по программированию в 1997 году в польском городе Звардонь. Второй слева молодой человек — Томек Чайка (Tomek Czajka), который на данный момент занимается разработкой софта в SpaceX. Он принимал участие в создании ПО для Falcon 9 и Falcon Heavy.

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После школы он учился на факультете математики, информатики и механики Варшавского университета, а также в университете Пердью в американском городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана. Во время обучения он участвовал в различных чемпионатах по программированию, в том числе организованных Microsoft. Также некоторое время он работал в Google, пока не перешел в компанию Илона Маска.

Томек живет в Редондо-бич в Калифорнии и является гордостью польской IT-индустрии. Так, после запуска Falcon Heavy на сайте польского сообщества программистов Томека лично поздравили с успехом SpaceX и перечислили прочие его достижения.

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.

В 2018 году запланировано еще два пуска Falcon Heavy, ракета должна вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник для заказчика из Саудовской Аравии и космический аппарат в интересах Пентагона. Ранее американские военные неоднократно заявляли о заинтересованности в Falcon Heavy.

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