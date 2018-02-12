Названа причина смерти актера «Нежного возраста» Дмитрия Соловьева

Актер Дмитрий Соловьев скончался от заболевания поджелудочной железы. Об этом в понедельник, 12 февраля, «Пятому каналу» сообщила актриса Ольга Сидорова.

По ее словам, панкреатит мог стать осложнением перенесенного Соловьевым гриппа.

Сидорова вместе с ним снималась в фильме «Нежный возраст», режиссером которого стал отец Дмитрия Сергей Соловьев.

О смерти Соловьева стало известно ранее в понедельник. Он умер в возрасте 43 лет.

В «Нежном возрасте» рассказывается о взрослении Ивана Громова в период после перестройки. По словам Сидоровой, Соловьев в фильме «играл себя». Артист также выступил одним из сценаристов ленты 2000 года. Кроме того, он снялся в картине отца «Дом под звездным небом».

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