Умер актер «Нежного возраста» Дмитрий Соловьев

Российский актер Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила «Федеральному агентству новостей» в понедельник, 12 февраля, его мачеха, актриса Татьяна Друбич.

Причина смерти пока не раскрывается.

Дмитрий Соловьев стал известен благодаря главной роли в фильме «Нежный возраст» его отца, режиссера Сергея Соловьева. В нем рассказывается о взрослении Ивана Громова в период после перестройки. Артист также выступил одним из сценаристов ленты 2000 года. Кроме того, он снялся в картине отца «Дом под звездным небом».

Сергей Соловьев — автор таких фильмов, как «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Анна Каренина».