Умер актер из «Первобытного страха» и «Бартона Финка»

Актер Джон Махони скончался в одной из больниц в Чикаго, штат Иллинойс. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 6 февраля.

Артисту было 77 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

Джон Махони родился в Великобритании в 1940 году, в юном возрасте вместе с семьей перебрался в США. Он снялся в таких фильмах, как «Бартон Финк» Итана и Джоэла Коэнов, «Первобытный страх» с Ричардом Гиром и Эдвардом Нортоном и «Реальность кусается» с Вайноной Райдер. Актер принял участие в озвучке мультфильмов «Стальной гигант», «Муравей Антц» и «Атлантида: Затерянный мир», а также мультсериала «Симпсоны».

Американским зрителям Махони запомнился благодаря роли в ситкоме «Фрейзер». За нее он был дважды номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми». Помимо этого, артист сыграл в сериалах «Пациенты», «Красотки в Кливленде» и «Скорая помощь».