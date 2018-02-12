Россиянка ударила мужчину бутылкой в туалетной очереди на круизном лайнере

Россиянку сняли с австралийского круизного лайнера после того, как она устроила драку между пассажирами. Из-за инцидента корабль был вынужден вернуться в Сидней, сообщает в понедельник, 12 февраля, News.com.au.

Как отмечает издание, в воскресенье на борту возник конфликт между несколькими мужчинами в очереди в туалет. 37-летняя женщина, предположительно, подруга одного из пассажиров, ударила 21-летнего мужчину по голове пустой бутылкой из-под вина и разбила ее. Началась потасовка.

В итоге служба безопасности лайнера задержала шестерых мужчин и россиянку. Их всех высадили и передали полиции. Пассажиру, получившему травму, оказали помощь медики на корабле.

Мужчин позже освободили без предъявления каких-либо обвинений, а женщину доставили в полицейский участок Ньютауна. Ей вменяют умышленное причинение вреда здоровью.

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