Водка из похищенной бутылки за 1,3 миллиона долларов нашлась

Похититель самой дорогой бутылки водки в мире не стал ее пить. Об этом РИА Новости рассказал Бриан Ингберг (Brian Ingberg), владелец копенгагенского бара Cafe 33, где она хранилась.

Бутылка «Руссо-балт», стоимость которой оценивается в 1,3 миллиона долларов (около 74 миллионов рублей), пропала из коллекции Ингберга 2 января. В совершении кражи подозревался бывший сотрудник, который мог использовать дубликаты ключей. Через три дня ее нашли на строительной площадке в 20 километрах от Копенгагена. По данным СМИ, она была уже пустой.

«Бутылка, когда ее нашла полиция, не была пустой. Ее не выпили, и она все еще была наполнена водкой», — опроверг он эту информацию. По его мнению, похититель избавился от трофея, потому что его спугнула шумиха в прессе.

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Похищенная бутылка — самый дорогой предмет в его коллекции. Он позаимствовал ее у латвийской компании Dartz Motor Company и в течение шести месяцев выставлял в своем баре. Ценность экспоната объясняется тем, что бутылка изготовлена из золота и серебра, а насадка для фильтрации и пробка в форме двуглавого орла украшены бриллиантами.

По словам коллекционера, когда-нибудь он планирует сам выпить эту водку и снова наполнить бутылку напитком. Скорее всего, это будет алкоголь российского производства. «Но пока ехать в Россию я не собираюсь», — добавил он.

Инберг рассказал, что начал коллекционировать водку 20—25 лет назад. «Сначала — потому что есть очень много красивых бутылок. Потом я начал открывать для себя различные вкусы водок. Сейчас в моей коллекции более 1200 бутылок со всего мира», — говорит он.

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