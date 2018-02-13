Российская художница показала лицо стран и обрела всемирную славу

Зарубежные издания обратили внимание на творчество графической художницы Анастасии Булгаковой из России. Девушка составила портреты разных стран, взяв за основу набор расхожих представлений о них. О творчестве жительницы Москвы написали британские, американские, греческие и китайские ресурсы.

Булгакова рисует страны в виде персонажей и описывает их темперамент, исходя из внутренней и внешней политики, которую проводит государство. К примеру, Россию автор видит как «довольно холодную, прямолинейную девушку с дипломатическими навыками». «Но если вы познакомитесь поближе, то увидите, насколько она теплая и любящая», — описывает страну иллюстратор.

Гламурные доспехи героини объясняются тем, что Россия любит сражаться. «Особенно против разногласий, особенно зимой, и особенно, когда она выглядит героически», — пишет Булгакова.

США Булгакова увидела так: «Немного наивна и идеалистична, но довольно порочна внутри. Очень привлекательна и харизматична, легко склоняет других на ее сторону. Преследует свои цели без учета морали или последствий. Ее главная цель — выжить — и делать это с максимальным комфортом».

Автор уточняет, что все ее персонажи воинственны, но вовсе не из-за ее политических убеждений. Девушка отмечает, что тема войны открывает простор для фантазии. Свежие работы она публикует в своем Twitter-аккаунте.

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