Котенок несколько часов провел в смертельной ловушке и выжил

Спасавшийся от холодов и снега котенок застрял головой в дыре под кухонной раковиной и чуть не задохнулся, однако его вовремя оттуда вытащили. Об инциденте сообщил телеканал WNEM 12 февраля.

Кортни Нейдерквилл (Courtney Neiderquill) из американского штата Мичиган вернулась домой 9 февраля и услышала, как ее будто бы зовет на помощь какое-то животное. Она очень удивилась, так как у нее не было питомцев.

После долгих поисков американка приподняла кухонную тумбу и обнаружила под ней голову котенка, зажатую между полом и трубой от раковины. Женщина вызвала пожарных, чтобы вытащить животное. «Когда они наконец смогли расширить дыру, выяснилось, что котенок все это время висел и чудом не задохнулся», — отметила она.

Освобожденное животное немедленно доставили в ветеринарную лечебницу. Осмотревшие ее врачи отметили, что котенку около трех или четырех месяцев, и он выглядит относительно здоровым для бездомного животного. Вероятно, он залез в дом через подпол.

Спасенную кошку назвали Маффин, нашедшая ее девушка планирует приютить животное.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!