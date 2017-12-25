Котенка с двумя носами и тремя глазами выходили в Африке

В Восточно-Капской провинции ЮАР родился котенок с двумя носами, двумя ртами и тремя глазами. Об этом сообщает издание Metro.

Котенок по имени Бетти Би с трудом принимал пищу из-за генетического отклонения. Ветеринары предупредили, что с возрастом состояние животного только ухудшится, и рекомендовали усыпить его.

Но хозяева решили оставить Бетти Би в живых и отдали его в приют для домашних животных. Там котенка сумели выходить. Согласно посту в Facebook, на 12-й день жизни он поправился до 227 граммов, и у него открылись два нормальных глаза.

Генетическое отклонение, которое привело к появлению лишних носов, ртов и глаза, называется дипрозопия. Она связана с аномальной активностью гена, который определяет ширину морды. В большинстве случаев животные, страдающие дипрозопией, гибнут вскоре после рождения.

1 декабря сообщалось, что в Китае родился поросенок-мутант с двумя пятачками и четырьмя лишними ногами. Специалисты объяснили отклонение тем, что два близнеца срослись в утробе свиноматки.

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