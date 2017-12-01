Поросенок-«осьминог» с двумя рылами родился и умер в Китае

В Китае родился поросенок-мутант с двумя пятачками и четырьмя лишними ногами на спине. Об этом сообщило издание The Sun.

Необычное животное засняли на видео прямо после его рождения в китайской провинции Фуцзянь 11 ноября. Как выяснилось, поросенок родился таким, так как два близнеца срослись в утробе свиноматки. Поросенок прожил всего три дня.

21 ноября сообщалось, что в Китае родился пятиногий бык. Лишняя нога растет из его спины и свисает вдоль правого бока. В остальном животное здорово, быстро растет и полноценно развивается.