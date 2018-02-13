Одиноким человечкам со светофоров нашли возлюбленных

В Тайване человечкам на пешеходном светофоре нашли пару ко Дню святого Валентина. Об этом сообщило местное издание Taiwan News.

Накануне праздника на юге острова в уезде Пиндун прошло торжественное открытие первых 40 светофоров с новым дизайном. На них красный человечек делает предложение подруге, опустившись на одно колено, а зеленый переходит дорогу за руку с девушкой.

Правительство региона к концу года планирует установить подобные светофоры по всему уезду, чтобы сделать старые экземпляры более привлекательными и обратить внимание молодежи на транспортную безопасность. По мнению главы региона Пэнь Мэнь-Аня (Pen Men-an), новый дизайн также подчеркивает, что «Пиндун — это место, наполненное любовью».

В 2017 году сообщалось, что в Австралии появились «женские» светофоры, на которых красные и зеленые человечки примерили юбки. Власти штата Виктория, в котором установили десять экспериментальных светофоров, объяснили это кампанией по обеспечению гендерного равенства. Большинство опрошенных австралийцев не поддержали нововведение и назвали его нерациональной тратой денег.

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