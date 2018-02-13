Змея «духовно» проглотила многомиллионную выручку нигерийских чиновников

Сотрудница Нигерийского экзаменационного совета заявила, что ее выручку съела загадочная змея. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Trust.

При проверке отделения организации в нигерийском городе Макурди аудиторы заметили исчезновение 36 миллионов найра (5,8 миллиона рублей), заработанных на продаже скретч-карт с кодами для регистрации участников экзаменов. Продавец объяснила отсутствие денег тем, что их проглотила змея.

«Для меня это тоже была загадка, — цитирует нигерийское издание Daily Post ее слова. — Я хранила деньги в банке, но там за ними трудно следить. Тогда я стала класть деньги в хранилище при офисе. Но всякий раз, когда я открывала хранилище, внутри было пусто. Это меня обеспокоило. Я не понимала, куда могут деться миллионы найра. Стала спрашивать всех в доме и в офисе, и никто не мог сойтись во мнении, что происходит с деньгами. Я продолжала давить, пока моя горничная не созналась. Она сказала, что деньги исчезали "духовно". По ее словам, в дом проникала "загадочная змея" и глотала деньги в хранилище».

Следователи утверждают, что им не удалось найти ни саму змею, ни доказательств того, что она действительно скрывается возле места преступления. По информации Daily Trust, ответственность за пропавшие деньги будет нести продавщица.

Пользователи соцсетей в Нигерии третий день потешаются над оправданием, которое придумала женщина. «Вычислите, сколько времени потребуется, чтобы проглотить 36 миллионов купюрами достоинством 100, 200 и 500 найра, а затем определите шансы змеи на выживание», — цитирует BBC News один из постов.

Кто-то завел в Twitter аккаунт для змеи, которая проглотила деньги. «Жадные тетки и дядьки не хотят давать деньги? Шлите адрес, я съем их ценности и срыгну их вам, — пишет шутник от имени прожорливого пресмыкающегося. — Беру очень дешево! Ем деньги ради более вменяемой демократии».

— The Nigerian Snake (@NigeriaSnake) 10 февраля 2018, 18:10

Нигерийская Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям опубликовала в Twitter фотографию орла со змеей в когтях и подписью: «Орел не пощадит проглотившую деньги змею».

Нигерийский экзаменационный совет проводит экзамены, результаты которых учитываются при поступлении в высшие учебные заведения и профессиональные училища страны.

В январе сообщалось, что в одном из казахстанских банков мыши забрались в банкомат и съели около 100 тысяч тенге (более 17 тысяч рублей).

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