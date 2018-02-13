Роботам-собакам вновь приписали скорое уничтожение человечества

Пользователи сети оценили нового робота-собаку компании Boston Dynamics, который научился открывать двери при помощи специального манипулятора. В социальных сетях моментально стало появляться огромное количество шуток, связанных с изобретением американских специалистов.

В частности, некоторым пользователям понравились дополнительные возможности робота-собаки.

Подавляющее большинство юмористов шутили о том, что такие высокотехнологичные роботы рано или поздно уничтожат человечество.

— King Ron C (@LordRonCromer) 13 февраля 2018, 10:58

«Я в Boston Dynamics»

Помимо робота-собаки, американские разработчики демонстрировали антропоморфного робота Atlas, который восстанавливал равновесие после сильных толчков и ударов. В июне 2017 года американскую компанию Boston Dynamics приобрела японская корпорация Softbank.

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