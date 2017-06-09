Создавшую роботов-собак Boston Dynamics продали японцам

Холдинг Alphabet продал японской SoftBank принадлежавшую ему компанию Boston Dynamics, создавшую роботов Atlas и BigDog. Эти машины известны тем, что легко восстанавливали равновесие после сильных толчков и ударов, которым их подвергали разработчики. О сделке сообщает издание Gizmodo.

Ее детали пока неизвестны. При этом SoftBank также приобрела у Alphabet другого производителя кибернетических устройств — Schaft, победившего в конкурсе DARPA Robotics Challenge в 2013 году.

Материалы по теме Унижение машин Как издевательства над роботами приведут к краху человечества

Alphabet решила продать Boston Dynamics еще в 2016 году, когда поняла, что производство роботов в ближайшие годы будет коммерчески невыгодным. Потенциальными покупателями тогда назывались Amazon и Toyota.

SoftBank — телекоммуникационная компания и один из крупнейших мировых инвесторов в IT-бизнес. В 2012 году она купила французскую Aldebaran Robotics, создавшую гуманоидного робота Pepper, а также вложила 20 миллионов долларов в Fetch Robotics. Спрос на Pepper в Японии оказался высоким, и это продемонстрировало компании, что разработка и продажа роботов может быть выгодной.

Робот Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. BigDog — четвероногий робот, производство которого финансировала DARPA.