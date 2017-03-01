Робота Atlas посадили на колеса

Американская компания Boston Dynamics представила видео с человекоподобным роботом, у которого колеса вместо ступней.

Гибридная система Handle, по словам главы фирмы Марка Райберта, создана на основе модели робота Atlas. Машина может перемещать 45-килограммовые ящики и в автономном режиме передвигаться на расстояние до 24 километров. Двухметровый Handle развивает скорость до 14,5 километра в секунду и способен прыгать на высоту до 1,2 метра.

В конце января президент и основатель робототехнической компании Boston Dynamics Марк Райберт также представил двуногого робота на колесах.