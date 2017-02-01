Балансирующего на двух колесах робота-грузчика показали на видео

Видео: jurvetson / YouTube

Президент и основатель робототехнической компании Boston Dynamics Марк Райберт представил двуногого робота, передвигающегося на двух колесах, сохраняя равновесие. Видео презентации опубликовал венчурный капиталист Стив Юрветсон (Steve Jurvetson) на своем YouTube-канале.

Робот, названный Handle, способен перемещаться только по гладким поверхностям, однако этот недостаток компенсируется тем, что машина благодаря внутренней балансировке может переносить тяжелые грузы с высокой скоростью. Кроме того, она сконструирована таким образом, чтобы преодолевать небольшие препятствия, перепрыгивая их. По замыслу разработчиков, робот предназначен для использования на фабриках и в складских помещениях.