Наука и техника
 
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Подводные роботы симулировали морскую жизнь

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Ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете разработали подводных роботов, которые предназначены для исследования подводных течений и переносимых ими живых организмов. Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

Роботы представляют собой небольшие цилиндрические устройства, названные М-AUE. Они оснащены датчиками, позволяющими измерять температуру воды и другие параметры окружающей среды. Они не способны двигаться против течений, однако могут опускаться на глубину или подниматься к поверхности. По словам инженеров, сотни и тысячи таких роботов позволят исследователям выяснить, как потоки воды влияют на планктонные организмы.

Ученые использовали 16 М-AUE, чтобы симулировать поведение микроскопических организмов, которые формируют плотные скопления. Они хотели подтвердить математическую модель, согласно которой это происходит из-за больших волн, медленно движущихся под поверхностью океана. Отследив перемещение роботов с помощью акустических сигналов в течение пяти часов, исследователи пришли к выводу, что теория была верной.

Ученые надеются изготовить еще несколько сотен миниатюрных роботов, чтобы понять условия, при которых происходят красные приливы, возникающие из-за обильно размножающихся морских водорослей динофлагеллят.

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