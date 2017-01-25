Подводные роботы симулировали морскую жизнь

Ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете разработали подводных роботов, которые предназначены для исследования подводных течений и переносимых ими живых организмов. Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

Роботы представляют собой небольшие цилиндрические устройства, названные М-AUE. Они оснащены датчиками, позволяющими измерять температуру воды и другие параметры окружающей среды. Они не способны двигаться против течений, однако могут опускаться на глубину или подниматься к поверхности. По словам инженеров, сотни и тысячи таких роботов позволят исследователям выяснить, как потоки воды влияют на планктонные организмы.

Ученые использовали 16 М-AUE, чтобы симулировать поведение микроскопических организмов, которые формируют плотные скопления. Они хотели подтвердить математическую модель, согласно которой это происходит из-за больших волн, медленно движущихся под поверхностью океана. Отследив перемещение роботов с помощью акустических сигналов в течение пяти часов, исследователи пришли к выводу, что теория была верной.

Ученые надеются изготовить еще несколько сотен миниатюрных роботов, чтобы понять условия, при которых происходят красные приливы, возникающие из-за обильно размножающихся морских водорослей динофлагеллят.