Россия испытает руку-манипулятор для косморобота

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) проведет на поверхности Международной космической станции (МКС) эксперимент «Захват-Э», в рамках которого испытает руку-манипулятор для строящегося косморобота. Об этом в субботу, 14 января, сообщает ТАСС.

«Точная дата проведения эксперимента пока не установлена. Это связано с тем, что российский сегмент МКС еще не до конца развернут: ожидается выведение лабораторного модуля "Наука", на котором будет проводиться эксперимент», — отмечается в сообщении.

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Космонавт будет управлять манипулятором с помощью ноутбука, находясь внутри МКС. В рамках эксперимента «рука» захватит имитатор поручня с помощью специального устройства, при этом благодаря обратной связи космонавты смогут оценить степень прилагаемого манипулятором усилия. Чтобы оценить влияние открытого космоса на механические узлы, после завершения эксперимента на Землю планируется вернуть часть оборудования.

Рука-манипулятор станет частью проекта «Косморобот», который также включает в себя самого мобильного робота, пульты управления, средства интеграции и наземный сегмент. Он должен стать помощником для космонавтов при работе на внешней поверхности космических аппаратов и при выходе в открытый космос.