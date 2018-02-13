На Украине осудили российских военных за госизмену

На Украине признали двух российских военнослужащих виновными в государственной измене и дезертирстве. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Валентин Рыбин.

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По его словам, Максим Одинцов был приговорен Дарницким районным судом Киева к 14 годам тюрьмы. Александру Баранову назначено 13 лет приговором Подольского районного суда. Рыбин отметил, что защита россиян рассматривает возможность подачи апелляции

Агентство «Украинские новости» указывает, что срок заключения для Баранова исчисляется с 20 ноября 2016 года — дня, когда он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Один день предварительного заключения приравнивается к двум дням лишения свободы — таким образом, он отбыл уже почти три года тюрьмы, замечает агентство.

Одинцов и Баранов — бывшие военнослужащие украинской армии, перешедшие на службу в российские войска после присоединения Крыма к России в 2014 году. Осенью 2016 года на контрольно-пропускном пункте Джанкой в Крыму они были задержаны сотрудниками СБУ. Утверждалось, что на территорию КПП их выманили под предлогом передачи документов о получении высшего образования на Украине.

Президент России Владимир Путин назвал операцию украинских спецслужб по задержанию российских военнослужащих на границе с Крымом вероломством.

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