Россияне стали ярыми противниками супружеских измен

Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась за последние четверть века и достигла 52 процентов. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных РИА Новости.

В 1991-м с резкой критикой походов «налево» выступали 35 процентов респондентов

Лояльно к неверности отнесся примерно каждый десятый участник исследования (12 процентов). Столько же тех, кто допускает измену в исключительных случаях.

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Среди умеренных и ярых противников измен заметно больше женщин: 69 процентов против 57 — среди мужчин.

Социологи также выяснили мнение россиян относительно однополых связей. Доля тех, кто относится к таким отношениям с осуждением, за последние годы возросла до 79 процентов (насколько именно не уточняется).

Кроме того, респондентам задавали вопросы об отношении к абортам. Принципиально осуждают операции по прерыванию беременности четверть опрошенных (26 процентов). Тех же, кто не считает подобные действия предосудительными, немного больше (28 процентов).

В январском исследовании приняли участие две тысячи совершеннолетних респондентов.

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