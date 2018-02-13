Похождения нервной женщины внутри рентгена попали на видео

В Китае женщина предпочла залезть в аппарат для сканирования вещей на вокзале из-за страха за сохранность сумочки. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание The Mirror.

Пассажирка пригородного автобуса поместила на конвейер чемоданы, но по какой-то причине отказалась расставаться с маленькой сумкой. После просьб сотрудников поместить аксессуар в камеру-рентген женщина разнервничалась и полезла туда на четвереньках.

Сотрудники вокзала не стали ее останавливать. Издание полагает, что в сумочке могла быть крупная сумма: в честь китайского Нового года многие дарят друг другу деньги. Позднее администрация вокзала оповестила пассажиров, что не стоит залезать в рентгеновский аппарат, поскольку его излучение может нанести вред здоровью.

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