Тучная любительница газировки без сахара рассказала о своем преображении

Жительница бразильского города Альворада Клаудия Каттани (Claudia Cattani) рассказала о том, как сбросила почти 60 килограммов благодаря отказу от газировки без сахара. Об этом сообщает The Daily Mail.

Увлечение нездоровой пищей и Coca-Cola Zero привело мать троих детей к тому, что она стала весить почти 130 килограммов. Она призналась, что выпивала более двух литров напитка в день, оправдывая себя тем, что в нем не было сахара. Лишний вес женщины стал поводом для насмешек над ней, из-за чего она стала все реже выходить на улицу.

Каттани объяснила, что привычка питаться в фаст-фудах у нее появилась еще в детстве: женщина жила в бедной семье, и родители предпочитали кормить ребенка дешевой едой из закусочных. Ради похудения женщина отказалась от перекусов в забегаловках, исключила из рациона газировку и занялась спортом. Сбросить 60 килограммов ей удалось спустя 18 месяцев.

В конце января сообщалось, что два брата из Великобритании, славящиеся своей любовью к спорам, заключили пари с венчурным инвестором. В условиях спора значилось, что братья должны одинаково весить, и для этого в течение 11 месяцев один участник худел, а другой — толстел.

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