Братья из Великобритании потолстели и похудели на спор

Игроки в покер из Великобритании похудели и потолстели на спор. Об условиях пари они рассказали изданию The Independent.

Джейме и Мэтт Стэплз (Jaime and Matt Staples) поспорили с известным игроком в покер и венчурным инвестором Биллом Перкинсом (Bill Perkins) на 150 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей) в марте 2017 года. Согласно условиям пари, вес братьев через год должен отличаться максимум на половину килограмма. На тот момент Джейме весил 138 килограммов, а его брат — 61.

Идея пари появилась во время онлайн-трансляции игры братьев. Один из зрителей написал, что было бы интересно посмотреть на братьев в одинаковом весе. Если они проиграют, каждый должен будет заплатить Перкинсу по полторы тысячи долларов (около 84 тысяч рублей).

A post shared by Jaime Staples (@jaimestaples) on Mar 26, 2017 at 11:22am PDT

Спустя десять месяцев разница в весе у братьев всего 13 килограммов. Джейме похудел до 95 килограммов, а Мэтт набрал массу до 82. Джейме признал, что похудение дается ему непросто, так как пришлось резко изменить образ жизни. «Еда для меня всегда была способом избавиться от стресса в сложные времена и наградой за успехи в хорошие», — рассказал он. Каждый день он занимался спортивной ходьбой и два раза в неделю ходил в зал. В отличие от него Мэтт набирал массу в тренажерном зале, занимаясь со свободными весами пять-шесть раз в неделю.

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Братья признаются, что хотят победить больше из принципа, а не из-за денег. Если они выиграют, то потратят деньги на путешествия: братья переезжают из страны в страну каждые три месяца. Первым делом после окончания пари Джейме собирается съесть пиццу.

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