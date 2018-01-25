«Самый толстый в мире мальчик» похудел и смог встать с дивана

Индонезиец Ария Пермана (Arya Permana), считавшийся самым толстым в мире мальчиком, сбросил более трети своего веса, смог встать с дивана, начал играть с друзьями и ходить в школу. Об этом сообщает The Mirror.

До того как начать худеть, в свои 10 лет Пермана весил около 192 килограммов. За два года он сбросил 76 из них и резко изменил свой образ жизни: в свободное время начал играть с друзьями в бадминтон и футбол, а не лежать на диване с телефоном или сидеть в небольшом бассейне. Мальчик самостоятельно ходит в школу и каждый день бегает по два километра.

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Его родители, которым раньше приходилось занимать деньги на еду для сына, очень рады преображению мальчика. «Он наконец-то перестал страдать отдышкой, счастлив и ведет активный образ жизни», — рассказала мать Пермана. Она отметила, что запрещает сыну есть сладкое и дает много фруктов и овощей.

Пресса обратила внимание на Пермана летом 2016 года, когда его посадили на строгую диету из коричневого риса. До этого индонезиец ел пять раз в день огромные порции супа, говядины и риса и не мог носить никакую одежду, кроме саронга. Летом 2017 года ребенку сделали операцию по уменьшению желудка.

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