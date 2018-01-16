Оскорбленная британка сбросила больше центнера ради семьи

Британка, весившая 190 килограммов, похудела до 76 килограммов ради возможности иметь детей, а также чтобы прекратить слушать постоянные оскорбления. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

27-летняя Эми Мерфи (Amy Murphy) из Бристоля постоянно переедала, но боялась, что не сможет иметь детей из-за своего размера. «Моей главной мотивацией было завести семью до 30-летия, а с моим прежним весом у меня бы не получилось родить», — объяснила она. Однако, по ее словам, лишний вес никак не сказывался на ее здоровье, только на размерах.

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Раньше Мерфи очень любила чипсы и пиццу, но больше всего ей нравилась китайская кухня: рис и лапша. Однако девушка не могла наслаждаться любимыми яствами в общественных местах, потому что над ней постоянно смеялись и оскорбляли за лишний вес. К тому же она переживала, что у всех знакомых уже родились дети, а у нее нет, но придумывала для себя и мужа разные отговорки.

В тот день, когда Мерфи окончательно решилась на операцию, ее оскорбили пять человек за 45 минут, пока она ехала в автобусе. Девушка решила, что «с нее достаточно»: ей сделали шунтирование желудка, и после этого она полностью пересмотрела свою диету.

После операции она начала усиленно тренироваться: ходила в тренажерный зал пять раз в неделю и занималась буквально всеми возможными методами. «Муж и сестра очень меня поддерживали: муж прятал от меня сладости и ел только здоровую пищу, а сестра привила мне любовь к бегу», — рассказала девушка. Таким образом ей удалось сбросить 114 килограммов, и она продолжает худеть.

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