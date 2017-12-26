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Автор известной диеты не смогла ее соблюдать и придумала новую

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Жаклин Уайтхарт
Жаклин Уайтхарт

Автор знаменитой диеты под названием «5:2» не смогла ее соблюдать и придумала новую. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Британка Жаклин Уайтхарт (Jacqueline Whitehart) прославилась как автор книг-бестселлеров про диету «5:2», которые она выпускала с 2012 года. Однако теперь она признается, что не может больше следовать этой системе. Поэтому 42-летняя женщина решила разработать новую диету, с помощью которой можно сбросить до шести килограммов в месяц.

«Мне сложно следовать диете с моим образом жизни. В разгрузочные дни мне не хватает энергии, и я очень сильно хочу есть. Поэтому моя новая программа куда более реалистичная», — объясняет она свое решение.

Согласно диете «5:2» через каждые пять дней следует два дня ограничивать себя в еде суммарным объемом только 500 или 600 калорий, в зависимости от пола. С новыми рекомендациями худеющим не придется голодать, однако надо употреблять «правильную еду», а каждые четыре дня список блюд меняется. Рецепты можно будет найти в новой книге Уайтхарт.

«Тело не успевает привыкнуть к новой еде, поэтому метаболизм идет быстрее, и жир сжигается эффективнее», — так комментирует автор новую диету. По словам Уайтхарт, следовать ей надо всего 28 дней, в то время как на «5:2» стоило сидеть несколько месяцев.

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