Оскал пса надоумил пользователей превратить его в Чужого и трехглавое чудовище

Пользователь Reddit опубликовал фотографию своего пса, агрессивно скалящего зубы на фоне испорченной мебели. Снимок вдохновил юзеров на фотошоп-битву.

Пост стал одним из самых посещаемых на Reddit за сутки. Многочисленные комментаторы сочувствовали хозяевам собаки, а также высказывались по поводу устрашающего вида питомца. «Огонь и ярость!» — восхищались они экспрессией оскала.

Упражняясь в остроумии, пользователи предложили рассматривать разъяренную собаку как океанское чудовище, Чужого и огнедышащего дракона.

В ответ на просьбы рассказать подробности инцидента, автор сообщил, что собаке было донельзя скучно. «В последнее время стало слишком холодно, чтобы гулять в парке, и длительность наших прогулок сокращается», — пояснил он. Тотальное разрушение дивана, с его слов, произошло практически сразу, стоило ему выйти из дома. «Мы оба с нетерпением ждем теплой погоды», — заключил он в финале, имея в виду, что тогда питомцу будет куда направить разрушительную энергию.

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