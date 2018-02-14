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Названы самые лучшие для жизни регионы России

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Среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми неблагополучными можно считать Тыву и Ингушетию, свидетельствуют данные исследования, проведенные экспертами агентства «РИА Рейтинг».

Аналитики использовали 72 показателя, которые описывают уровень доходов, рынок труда, жилищные условия, безопасность, здоровье людей, уровень образования, климат, экологию, инфраструктуру, развитие малого бизнеса. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Регионы из тройки лидеров набрали больше 70 баллов. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в аналогичном рейтинге за 2016 год. Этому соответствует качество жизни в Пермском крае, Магаданской или Орловской области.

Высокие показатели качества жизни зафиксированы в Татарстане (65,59 балла), Белгородской области (64,00), Краснодарском крае (62,89). Качество жизни в Республике Крым за год выросло, но пока оценивается чуть ниже среднего (41,95). Невысокий уровень жизни отмечен в Чечне (36,60), которая, тем не менее, за год поднялась с 74 на 68 место.

Республика Алтай набрала всего 25,16 балла, Карачаево-Черкесия — 25,03, Ингушетия — 19,53, Тыва — 13,96.

В текущем рейтинге десять регионов показали рост более чем на 5 мест. Самый существенный рост позиций продемонстрировали Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия. Лидером роста стал Крым, который переместился с 66 на 55 место. Более чем на 5 мест снизились позиции Коми (-6 мест), Адыгеи (-7 мест), Орловской области (-8 мест) и Северной Осетии (-15 мест).

В декабре был назван самый быстро развивающийся регион России. Им оказалась Еврейская автономная область. Рост промышленного производства там составил почти 50 процентов.

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