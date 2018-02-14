Россиян оставили без дневного сна

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предусматривал увеличение обеденного перерыва для россиян в летние месяцы. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает агентство «Москва».

Авторы документа — депутаты Иван Сухарев, Виктор Сысоев и Антон Ищенко — предлагали увеличить время на обед и отдых, а продолжительность рабочего дня оставить неизменной.

Парламентарии напомнили, что в жаркую погоду организм подвергается повышенным нагрузкам. «При этом вследствие приема пищи происходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что вызывает сонливость и уменьшает работоспособность. Следовательно, организму требуется больше времени для восстановления своих сил и возвращения к полноценной работе», — говорилось в пояснительной записке к документу.

В настоящее время по закону обеденный перерыв длится от 30 минут до двух часов.

Сиеста — послеобеденный отдых, практикуемый в некоторых странах с жарким климатом. Весной 2017 года в Мадриде установили специальные капсулы, где можно укрыться от жары.

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