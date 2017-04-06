В Мадриде появились общественные капсулы для отдыха во время сиесты

Сервис бронирования отелей Hotels.com разместил в Мадриде общественные бесплатные капсулы для отдыха во время сиесты. Испанское агентство Europa Press разместило на своем канале в YouTube видео с этими объектами.

Как поясняется в комментарии к ролику, первые такие капсулы появились на мадридском вокзале Аточа. Их создали в рамках кампании Salva la Siesta («Спасти сиесту»). В Hotels.com рассказали, что испанцы в последнее время все реже практикуют этот обычай, поэтому компания хочет помочь восстановить его популярность. В ближайшие три месяца капсулы установят в других местах испанской столицы.

Сиеста — послеобеденный отдых, практикуемый в некоторых странах с жарким климатом. В Испании этот период длится примерно с 13:00 до 17:00.