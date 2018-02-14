«Евреи за Иисуса» призвали украинцев покаяться за неоплаченные услуги ЖКХ

Жители Киева получили квитанции за свет с покаянной молитвой, побуждающей к оплате. Об этом пишет украинская газета «Вести».

Издание отмечает, что на брошюре «Молитва грешника», идеально подходящей по размеру платежке от компании «Киевэнерго», отпечатан логотип организации «Евреи за Иисуса». «Нам часто рекламу разного рода бросают в ящики. Но еще ни разу она не оказывалась внутри платежки. Это такое ноу-хау у мэрии — призывать к оплате? А если у меня другое вероисповедание? И вообще, почему мне кто-то что-то навязывает?» — возмутилась собеседница «Вестей», получившая брошюру.

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В киевской мэрии отрицают свою причастность к появлениям призывов к покаянию в почтовых ящиках киевлян, утверждая, что «Киевэнерго» распространяет коммунальные платежки самостоятельно.

«Я очень сомневаюсь, что в "Киевэнерго" могли не знать о рекламных брошюрах, вложенных в платежки. Если это действительно правда, то компании пора менять подрядчиков. Любая реклама в счетах согласовывается и не может нести политический или религиозный характер», — заявил газете первый заместитель директора Главного информационно-вычислительного центра Киева Андрей Щербина.

Представители «Киевэнерго» также заверяют, что организация здесь ни при чем. «Компания непричастна к этому. Можно предположить, что платежки были вскрыты. Следовательно, брошюры туда вложили уже после их формирования компанией. Мы обязательно проведем служебное расследование», — сообщили «Вестям» в пресс-службе «Киевэнерго».

Свою причастность отрицают и «Евреи за Иисуса». «Листовки распространяет киевская еврейская мессианская община. Но мы эти буклеты не кидали в почтовые ящики. Наверное, они случайно туда попали. А раз так — значит, это божье провидение», — полагают в организации.

«Евреи за Иисуса» — международная организация, ставящая своей целью обращение иудеев в христианство.

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