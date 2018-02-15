Анархисты атаковали управление ФСБ в Челябинске

Челябинские анархисты атаковали здание регионального управления ФСБ, развернув плакат с обвинением ведомства в терроризме и бросив на его территорию дымовую шашку. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает «URA.ru».

Свою акцию молодые люди сняли на видео и разместили в паблике «Народная свобода» в социальной сети в «ВКонтакте». В подписи к видео они пояснили, что сделали это в знак солидарности с «репрессируемыми по всей стране анархистами».

«В ходе визита на забор здания был вывешен баннер "ФСБ – главный террорист!", а на территорию была заброшена дымовая шашка», — написали авторы публикации.

В других постах группы, где было размещено видео, говорится, что анархисты провели подобные акции на Алтае и в Подмосковье.

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