Американка лечила ребенка от аутизма микстурами из отбеливателя

В американском городе Индианаполис (штат Индиана) мать добавляла соляную кислоту и водоочистительный раствор в напитки дочери, страдающей аутизмом, в надежде ее вылечить. Об этом сообщает The New York Post.

Отец девочки рассказал полицейским, что его 28-летняя жена прибегает к альтернативным способам лечения ребенка. По его словам, о лечебных свойствах потенциально опасного для жизни вещества она узнала в одной из тематических групп в Facebook.

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Женщину арестовали 10 февраля, девочку забрала социальная служба. Органы опеки займутся расследованием дела. Имена родителей и возраст пострадавшей не сообщаются.

Chicago Тribune передает, что химический раствор, который используется в производстве отбеливателей, продается под маркой Miracle Mineral Solution или Master Mineral Solution. Некоторые уверены, что с его помощью можно вылечить такие заболевания, как аутизм, рак, гепатит и СПИД. Книгу о чудодейственных свойствах микстуры можно купить на онлайн-платформе Amazon.

Шерри Куин (Sherry Quinn) — руководитель центра поддержки детей, страдающих аутизмом, рассказала, что аутизм неизлечим.

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

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