Космонавт заснял с орбиты экологическую катастрофу

Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал с Международной космической станции (МКС) иссыхающее Аральское море. Он обнародовал снимок в Instagram.

«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок», — написал Шкаплеров.

Согласно данным, опубликованным на сайте Научного центра оперативного мониторинга Земли, с 1960-х площадь Аральского моря уменьшилась с 69 тысяч квадратных километров до 8,3 тысячи. Деградация водоема началась, когда из основных питающих рек — Амударьи и Сырдарьи — стали забирать воду для орошения и хозяйственных нужд Туркмении, Узбекистана и Южного Казахстана.

Ранее в феврале группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире, вероятно, будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.

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