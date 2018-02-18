Экскаватор потушил горящий автомобиль в Петербурге

78.ru

Петербургский рабочий с помощью экскаватора потушил рядом стоящий автомобиль, опрокинув на него снег из ковша. Видео инцидента опубликовал телеканал «78».

Сообщается, что происшествие случилось на площади Конституции. По словам очевидцев, машина выехала на встречную полосу, врезалась в столб и загорелась. На помощь водителю поспешили убиравшие снег рабочие, которые находились рядом с местом аварии. Прибывшие спасатели увидели, что у автомобиля выгорел моторный отсек.

В результате происшествия никто не пострадал.

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