Девочка научилась приманивать дельфинов расческой

Видео: Daily Mail

Девочка воспользовалась обыкновенной расческой, чтобы привлечь дельфинов в парке развлечений Sea World в американском городе Орландо, штат Флорида. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео, которое сняли члены ее семьи, она прижимает расческу к стеклу резервуара и перебирает ее зубцы. Издаваемый таким образом звук услышали дельфины и собрались перед маленькой американкой.

По словам отца девочки, раньше она пыталась привлечь дельфинов другими способами. «Она пробовала разные игрушки, мобильный телефон, стучала по стеклу, делала всякие движение», — рассказал он. Дельфины не обращали на нее внимания.

Вернувшись домой, девочка стала искать решение своей проблемы в интернете и наткнулась на описание трюка с расческой. Во время следующего визита в океанариум девочка последовала совету и на этот раз сумела увлечь дельфинов.

В 2017 году сообщалось, что дельфины из Sea World в Орландо интересуются белками. Сотрудница океанариума сняла на видео, как они наблюдают за зверьками, которые скачут перед их резервуаром.

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