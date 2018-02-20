Возобновление полетов из России в столицу Египта отложили на полтора месяца

Представители египетской авиакомпании EgyptAir заявили, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено до начала апреля, сообщает РИА Новости.

«Ввиду отсутствия достаточного количества бронирований от российской стороны компания решила отложить возобновление рейсов до начала летнего сезона — до 1 апреля», — заявила директор департамента по связям с общественностью Дина аль-Фули. По ее утверждению, никаких препятствий, кроме экономических, для возобновления рейсов из России в столицу Египта нет.

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Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, прекращенные после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» во время рейса Шарм-эш-Шейх — Петербург в ноябре 2015 года, возобновятся во второй половине февраля 2018 года. Условием возобновления авиасообщения было усиление мер безопасности в каирском международном аэропорту.

В феврале 2018 года министр транспорта России Максим Соколов заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, что вопрос об открытии авиасообщения с курортами Египта не будет подниматься ранее весны. «Этот вопрос будет ставиться весной этого года на наших переговорах с египетскими авиационными властями», — сказал Соколов, комментируя заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что в настоящее время нет возможности для возобновления полетов в курортные города Египта.

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