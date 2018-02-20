Создатель «Любэ» объявил войну рэпу и красивой жизни с сексом и наркотиками

Музыкальный продюсер и председатель Общественного совета при Роскомнадзоре Игорь Матвиенко, создавший такие группы, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни» и «Фабрика», раскритиковал хип-хоп. Его слова во вторник, 20 февраля, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, у него вызывает беспокойство воспевание рэперами секса и красивой жизни, а также употребление наркотических веществ.

«Сейчас, например, большинство, 90 процентов песен из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром — хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда», — заявил продюсер, не уточнив, откуда «оттуда» это пришло.

Матвиенко подчеркнул, что от пропаганды красивой жизни, связанной с сексом и наркотиками, страдают подростки: «Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями. У меня как отца пятерых детей — и все они тинейджерского возраста — это вызывает достаточно большое беспокойство».

«Коллеги из Китая просто запретили сейчас жанр хип-хоп, потому что это пропаганда наркотиков и так далее. Все, нет такого жанра. Может быть, это, конечно, крайний случай проявления, но нужно, наверное, тоже какой-то опыт коллег перенять», — предложил продюсер.

В конце декабря 2017 года стало известно, что хип-хоп стал самым популярным жанром у россиян в 2017 году. В сентябре ученые обнаружили связь между психопатией и любовью к рэпу.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!