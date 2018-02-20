Женщина-инженер развеяла миф об авторитетности мужчин в своей профессии

Инженер-разработчик, основатель интернет-компании Compassionate Coding Эйприл Венсел (April Wensel) упрекнула в Twitter окружающих за то, что они критикуют женщин за использование «слабой лексики», вроде выражений «я думаю». По словам специалистки, работающей в технической отрасли, гораздо хуже, когда мужчины используют эту фразу, чтобы преподать что-либо как неоспоримый факт. Но чаще всего, пишет Венсел, высказанные ими в ультимативной форме прогнозы на поверку оказываются ерундой.

«Нам не нужно исправлять женщин; мы должны ценить то, что они уже делают», — подчеркивает Венсел.

Пост женщины-инженера стал вирусным в сети. Ее поддержали тысячи девушек, которых раздражает навязывание принципов поведения со стороны общества.

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«О, да. Нам также говорят "прекратить извиняться", что иногда является хорошим тоном, а рабочее время может быть куда более приятным, если все будут относить друг к другу внимательнее и научатся говорить, что им жаль», — негодует Хейли Денбравер (Hayley Denbraver).

Венсел уточнила, что не может перечислить, сколько раз сами мужчины с экспертным видом заявляют «это не будет работать» или «это сломается», однако в реальности этого не происходит. «Честная, аккуратная коммуникация — это не слабость, это более эффективно!» — заключает женщина.

В подтверждение она вспомнила о смешном инциденте с коллегой-механиком, который любил повторять «я на 100 процентов уверен», но был далеко не так точен.

Твиты Венсел собрали десятки тысяч лайков и сотни репостов в социальных сетях.

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