Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю США

Дональд Трамп возглавил антирейтинг популярности среди президентов США. Об этом говорится в исследовании университета Boise.
45-й президент обошел Джеймса Бьюкенена (15-й лидер США, через месяц после прекращения полномочий которого в США началась гражданская война 1861-1865 годов) и девятого президента Уильяма Генри Гаррисона, вступившего в должность 4 марта 1841 года и умершего спустя 30 дней.
Самыми популярными лидерами США американцы посчитали Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Франклина Делано Рузвельта. Предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама расположился на восьмой стройке рейтинга.
18 декабря 2017 года стало известно, что жена Трампа Меланья оказалась популярнее своего супруга.
В сентябре рейтинг Трампа опускался до рекордно низких значений за 71 год. 66 процентов опрошенных высказали мнение, что президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения.