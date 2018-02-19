Трамп рассказал о превращении США в посмешище для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США стали посмешищем для России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если целью России было создание раздоров, расколов и хаоса в США, то они преуспели всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью. В Москве надрывают животы от смеха. Поумней, Америка!», — написал он.

18 февраля американский лидер обрушился с критикой на ФБР, которое проглядело стрелка из Флориды, потому что слишком много времени тратило на расследование «российского вмешательства» в выборы президента 2016 года.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.

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