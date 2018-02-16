Трамп поведал о времени начала «антиамериканской кампании» России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала антиамериканскую кампанию до того момента, как он принял решение баллотироваться в президенты. Так американский лидер прокомментировал доклад офиса спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве российских компаний в выборы 2016 года.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!» — написал Трамп у себя в Twitter.

Спецпрокурор выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний. По мнению авторов доклада, главным виновником необходимо считать российского бизнесмена Евгения Пригожина. 12 других обвиняемых — сотрудники расположенного в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. По мнению американской стороны, россияне пытались дестабилизировать ситуацию в США, помогали избранию Дональда Трампа и пытались опорочить репутацию его конкурентки Хиллари Клинтон.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала опубликованный доклад абсурдом.

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