Полицейский стащил печеньки у коллеги и оказался под следствием

Британского полицейского обвиняют в непрофессионализме из-за того, что он без спроса взял у коллеги коробку с печеньем. О разбирающемся в дисциплинарном управлении деле сообщает The Independent.

По данным обвинения, констебль полиции Лондона Томас Хупер взял печенье из шкафа в мае 2016 года. Затем он якобы соврал о своей причастности к пропаже сладости. «Мы считаем, что важна не ценность взятого, а то, что это произошло, — заявил на слушании адвокат Чарльз Апторп. — Это явно свидетельствует о незаконном присвоении чужой собственности».

Полицейский знал, что это неприемлемо, а потому нарушил профессиональные стандарты, подчеркнул юрист. Хупера также обвиняют в том, что он без основания подал заявление на отмену штрафа за превышение скорости в 30 километров в час. В полиции утверждают, что мужчина без нужды ехал на патрульном автомобиле крайне быстро.

Констебль отрицает оба обвинения. По словам его адвоката, в момент превышения скорости Хупер перевозил в участок психически нездорового пациента. При этом в автомобиле сломался кондиционер, и жара угрожала состоянию его пассажира.

На слушаниях также сообщили, что полицейский намеревался поделиться печеньем с окружающими, а позднее предложил принести взамен новое. В дисциплинарном управлении удивились, почему это предложение не было принято. Обвинители пояснили, что «кража есть кража», и съеденное вернуть невозможно.

Разбирательство по делу продолжается. Что грозит стражу порядка, если его признают виновным, не сообщается.

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