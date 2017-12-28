Россиянам посоветовали дарить детям слабоалкогольные конфеты

Роспотребнадзор посоветовал дарить детям сладкие новогодние подарки с конфетами, содержание спирта в которых ниже половины процента. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 процента этанола», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как считают в ведомстве, в состав подарков к Новому году лучше всего включить печенье, зефир, конфеты и пастилу. Зефир и пастила, указал Роспотребнадзор, не содержат жиров, глюкоза в сладостях улучшает работу мозга и повышает иммунитет.

Если в подарок входит игрушка, то надзорный орган рекомендует упаковать ее так, чтобы она не соприкасалась с пищевыми продуктами.

В январе в Иркутске детям из необеспеченных семей вручили новогодние подарки, в которых были конфеты с личинками и плесенью. Сладкие наборы от губернатора получили 100 тысяч детей.

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