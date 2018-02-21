Boston Dynamics поиздевались над пытавшимся сбежать роботом

BostonDynamics / YouTube

Компания Boston Dynamics опубликовала ролик, в котором демонстрирует испытания SpotMini. На видео сотрудник всячески мешает роботу открыть дверь.

Сперва он бьет хоккейной клюшкой по «руке» машины, а когда ей все же удается открыть дверь, специалист пытается ее захлопнуть. Когда робот-собака попытался пройти в проем, сотрудник потянул его назад с помощью веревки, предварительно привязанной к корпусу SpotMini. В компании пояснили, что все действия робот выполнял автономно после получения команды «Иди». После всех испытаний роботу все же дали спокойно открыть дверь и покинуть помещение.

Boston Dynamics представила новую версию SpotMini в начале февраля. Компания показала, как робот не может выбраться из помещения, пока ему на помощь не приходит такой же, но с манипулятором. Процесс «побега» занял около 15 секунд.

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