Умер близкий к президентам США «пастор Америки»

Американский религиозный и общественный деятель Уильям (Билли) Грэм скончался в США на 100-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, Грэм умер в своем доме в Северной Каролине. Отмечается, что он долгое время боролся с раком, пневмонией и другими заболеваниями.

Он был членом самого крупного баптистского объединения в мире — Южной баптистской конвенции — и считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей в США. Грэма называли «пастором Америки». Он также был доверенным лицом и неформальным советником ряда американских президентов, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. В 1983 году был награжден Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

Грэм известен своими массовыми проповедями. Он несколько раз посещал СССР и Россию, а в 1992-м проводил проповедь в спортивном комплексе «Олимпийский». Мероприятие за три дня посетили более 155 тысяч человек.

В начале января в США умер глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон.

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